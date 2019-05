Sciopero mezzi, a Roma stop al trasporto pubblico per 4 ore

E' iniziato alle ore 8,30 lo sciopero nel trasporto pubblico a Roma che riguarda la rete Atac e Roma Tpl. Dalle 8,30 e fino alle 12,30 i collegamenti sono a rischio per l'adesione del sindacato Usb locale allo sciopero generale nazionale (IL LIVE). A Roma la protesta riguarda la rete Atac (bus, filobus, tram, metropolitane A-B-C e ferrovie regionali Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo) e i bus periferici della Roma Tpl. Ecco la situazione sulla rete, secondo quanto comunica l'Atac: Metro A: attiva, Metro B/B1: attiva Metro C: attiva, Roma-Lido: attiva con riduzioni di corse Termini-Centocelle: attiva con riduzioni di corse, Roma-Civitacastellana-Viterbo: attiva, Bus e tram: possibili riduzioni di corse.

Le motivazioni dello sciopero

Le motivazioni dello sciopero - si legge nel sito dell'Atac - sono, spiega il sindacato, "per garantire il reale esercizio del diritto di sciopero e le continue interpretazioni restrittive operate dalla Commissione Nazionale di Garanzia; contro le privatizzazioni e per la nazionalizzazione delle imprese di trasporto; per la salute sicurezza delle operazioni a tutela di lavoratori e utenti; contro il sistema degli appalti indiscriminati e per la reinternalizzazione delle attività; per la definizione di una reale politica dei trasporti in Italia e per l'avvio dei tavoli sulla riforma dei settori; per ottenere politiche contrattuali realmente nazionali e esigibili per tutti i lavoratori che impediscano il dumping salariale e dei diritti; per la riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario; per la piena occupazione e contro la precarietà".

Data ultima modifica 17 maggio 2019 ore 10:16