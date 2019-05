Un ciclista è morto dopo essere stato investito da un tir, il tragico incidente è avvenuto in via Tiburtina a Roma. Sul posto sono giunte diverse pattuglie del IV Gruppo Tiburtino della polizia locale. Il conducente dell'autoarticolato, un 55enne, è stato portato in ospedale per gli accertamenti sull'assunzione di alcol e droghe.

Il M5S: “Serve una riforma del codice della strada”

"È straziante la notizia relativa all'incidente mortale sulla Tiburtina. Ai familiari dell'uomo va tutta la nostra vicinanza – hanno dichiarato in una nota i senatori del Movimento 5 Stelle della commissione Lavori Pubblici e Trasporti – Il M5s proprio in questi giorni sta spingendo nelle aule parlamentari perché si arrivi il prima possibile alla riforma del codice della strada che ha come primo suo obbiettivo quello di arginare la lunga sequela di incidenti simili a quello di oggi. L'incolumità degli utenti vulnerabili della strada deve essere la prima cosa da tutelare. Da troppo tempo la politica assiste inerme a questa carneficina. Dobbiamo approvare il nuovo testo del codice della strada subito".