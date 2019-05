Roma, un uomo trovato morto in un fosso

Un uomo è stato trovato morto nel pomeriggio di ieri, domenica 12 maggio, in un fosso in Via dei Casali di San Sisto, in zona Cecchignola alla periferia di Roma. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco, che hanno recuperato il corpo, e la polizia. La vittima non aveva documenti con sé e non è stata ancora identificata. Dimostra in apparenza circa 50 anni e potrebbe avere origini dell’Est Europa. Sono in corso accertamenti per ricostruire l'accaduto e al momento non si esclude nessuna pista.