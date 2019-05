"Da questo momento, da quando è stato riattaccato il contatore, pago io, non c'è problema. Anzi, pagherò anche le sue, di bollette". Così il cardinale Konrad Krajewski risponde in un’intervista al Corriere al vicepremier Matteo Salvini, che ha contestato il prelato per aver riattivato la corrente elettrica in un palazzo occupato in via Santa Croce in Gerusalemme 55, al buio e senza acqua calda da giovedì 6 maggio. Salvini aveva esortato il cardinale a pagare lui stesso i 300mila euro di bollette arretrate dello stabile, cui è stata disattivata l'utenza per morosità. "Non voglio che diventi una cosa politica", dice l'elemosiniere del Papa. "Io faccio l'elemosiniere e mi preoccupo dei poveri, di quelle famiglie, dei bambini. Intanto, hanno luce e acqua calda, finalmente. Adesso tutto dipende dal Comune, aspettiamo che riaprano gli uffici".

Le parole dell'elemosiniere del Papa

"Mi assumo tutta la responsabilità. E non devo dare spiegazioni, c'è poco da darne", afferma Krajewski. "Ci ricordiamo cosa accadde l'ultima volta che ci fu un blackout a Roma? Mancò la luce per poche ore e fu un dramma. Ecco, adesso s'immagini cosa può significare restare senza luce per sei giorni. Ci sono quasi cinquecento persone, in quel palazzo, un centinaio di bambini. Conosco la situazione da tanto tempo. Dal Vaticano mandavamo l'ambulanza, i medici, i viveri. Stiamo parlando di vite umane". "Questo non è certo l'unico caso", prosegue il cardinale. "Sgomberi, famiglie che non hanno un posto dove andare, gente che fatica a sopravvivere. Roma è anche questo, basta andare a farsi un giro nelle nostre stazioni. Dove sono finiti i diritti umani dell'Europa? Se qualcuno non capisce questo, provi a staccare la corrente a casa sua per qualche ora e vedrà che cosa vuole dire", conclude Krajewski.