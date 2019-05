Cannabis: confermata sabato la Marijuana March a Roma

"Nonostante gli anatemi di Salvini saremo in piazza”. Con queste parole gli organizzatori della Million Marijuana March di Roma, giunta alla sua 19esima edizione, fanno sapere che sabato prossimo, 11 maggio, non rinunceranno alla manifestazione prevista. Il corteo, nato per promuovere la legalizzazione delle droghe leggere, partirà da piazza della Repubblica alle ore 14 e sfilerà per le strade del centro di Roma fino a piazza San Giovanni. “Abbiamo l'autorizzazione della questura e non crediamo si possa annullare tre giorni prima", aggiungono gli organizzatori, che sottolineano: "Legalizzare significa togliere dalla strada gli spacciatori, esattamente quello che Salvini va dicendo in tv". A Torino invece è stato annullato il Festival Internazionale della Canapa, che si sarebbe dovuto tenere dal 17 al 19 maggio al Pala Alpitour. Cannabis light, Salvini: "Chiuderemo tutti i negozi"