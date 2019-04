A due passi dal Colosseo, a Roma, nella notte tra sabato 27 e domenica 28 aprile, il movimento neofascista di Forza Nuova ha esposto lo striscione "Mussolini per mille anni", per ricordare l'anniversario della morte del Duce. "Contro vecchi e nuovi partigiani, contro sbirri, toghe e pennivendoli. Contro vili, prudenti e traditori, contro i servi di Soros, contro Bruxelles e la Nato. Contro ogni antifascismo. Onore eterna all'ultimo dei Cesari! Per l'Italia di oggi e di domani il suo esempio la nostra lotta", si legge sulla pagina Facebook di Forza Nuova. Lo striscione è poi stato rimosso e sequestrato dalla polizia che ha avviato le indagini per far luce sulla vicenda.

Il necrologio sul giornale e la messa

Invece a Brescia, oggi pomeriggio alle 17, nella chiesa di Santo Stefano, sarà celebrata una messa per la morte del Duce. Ad annunciarlo è un necrologio, pubblicato sulle pagine del Giornale di Brescia e pagato dalla delegazione provinciale dell'Associazione Nazionale Famiglie Caduti e Dispersi della Rsi. "Oltre il rogo non vive ira nemica", si legge nel necrologio.