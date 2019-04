Inter-Juventus, stasera il Derby d'Italia: le probabili formazioni. FOTO

A San Siro la sfida tra nerazzurri e bianconeri va in scena per la 172esima volta. E la rivalità promette come sempre spettacolo. Spalletti recupera Brozovic e sceglie Lautaro in attacco. Per Allegri diversi esperimenti tattici con Emre Can in difesa e Cuadrado mezzala