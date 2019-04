Al Bioparco di Roma è nato un cucciolo di fenicottero rosa

Al Bioparco di Roma, a Pasqua, si schiudono le uova: sulle rive del laghetto è nato un fenicottero rosa (Phoenicopterus roseus), e si sta registrando un vero e proprio record di coppie in cova. Il pulcino ha pochi giorni di vita, pesa circa 100 grammi e sta bene. Ancora non è possibile stabilirne il sesso: la genetica lo svelerà solo nei prossimi mesi. La nascita è avvenuta dopo circa un mese di cova da parte di entrambi i genitori, che in queste ore nutrono a turno il pulcino con una sostanza liquida prodotta dal loro tratto digestivo.

Boom di coppie in cova

All'oasi del lago del Bioparco la colonia di fenicotteri vive in un ambiente simile al loro habitat naturale, da quando nel 2014 al gruppo si sono aggiunti dieci esemplari provenienti da uno zoo tedesco. Gli uccelli si sono pian piano ambientati, e ogni anno hanno iniziato a nidificare, fino al boom di questi giorni, in cui si conta una decina di nidi di fango a forma di tronco di cono, presidiati da altrettante coppie. Non è escluso quindi che nei prossimi giorni si possano avere altre nascite.