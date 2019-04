Salvini: "Sindaco leghista a Roma? I romani mi dicono: 'Daje Matte'!"

Scintille tra il leader della Lega, Matteo Salvini, e la sindaca di Roma, Virginia Raggi. A innescare la miccia, questa volta, alcune dichiarazioni del ministro degli Interni che, interrogato sulla possibilità di un futuro sindaco leghista per la Capitale, ha risposto: "I romani mi dicono 'Daje Mattè!".

La replica della prima cittadina non si è fatta attendere: "A Roma si risponderebbe così: 'Salvini magna tranquillo", il suo simpatico ma tagliente commento.

#MatteMagnaSereno

Lo stesso hashtag è stato poi rilanciato dai consiglieri comunali di maggioranza, che non hanno risparmiato critiche all'alleato di Governo. "Matte' ma che ce sei cascato? Se vede che nun conosci i romani. Te stavamo a cojona'. #MatteMagnaSereno. Nun t'ha chiamato nessuno", lo sfottò del capogruppo 5 Stelle in Campidoglio, Giuliano Pacetti, che ha pubblicato una foto del leader della Lega mentre mangia un panino.

E ancora: "A Mattè non sei riuscito manco a fa er sindaco a Milano. Figurati a Roma. #MatteMagnaSereno".

"Tojeteje er vino! - gli fa eco, in romanesco, Daniele Diaco - Mattè, bere romanella e magnà cacio e pepe non significano sapè fa' er sindaco de Roma. Statte bono e pensa agli Interni.#MatteMagnaSereno".

"Roma è una vittà complicata"

Parlando della Capitale, Matteo Salvini aveva definito Roma come "una città complicata da governare". "E' immensa e ha bisogno di un'attenzione quotidiana", aveva aggiunto il leader del Carroccio. A spiegare le intenzioni della Lega ci ha pensato il coordinatore regionale, Francesco Zicchieri: "Il consenso che stiamo ottenendo su Roma è importante. Sono i cittadini che chiamano per strada Matteo, sono loro che ci chiedono la disponibilità e noi la diamo. Ma parlare di nomi (per una eventuale candidatura a sindaco) è prematuro".

