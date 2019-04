Maratona di Roma 2019, si parte il 7 aprile da via dei Fori Imperiali

Il 7 aprile parte la venticinquesima edizione della Maratona Internazionale di Roma, corsa che quest'anno è organizzata dalla Fidal e da Roma Capitale, con partenza e arrivo in via dei Fori Imperiali. Alla prova competitiva di 42,195 chilometri è abbinata la Stracittadina non competitiva di 5 chilometri, che comincerà sempre in via dei Fori Imperiali dopo l'ultima partenza delle tre 'onde' della maratona, e si concluderà all'interno del Circo Massimo. Ai nastri di partenza si schiereranno 10.000 partecipanti, 7.080 italiani e 2.920 stranieri, provenienti da 88 nazioni differenti.

Giomi, Fidal: "Sarà una festa per tutti"

Alfio Giomi, presidente della Fidal, è convinto che "sarà una festa per tutti".

"In questa occasione mi piace pensare al futuro - ha aggiunto -: i diecimila di domenica sono un lascito straordinario. La Fidal è entrata in campo per non disperdere un grande patrimonio, e saremo a disposizione per ogni informazione a chi vincerà il bando. Consegniamo un vero patrimonio a chi si è candidato a organizzarla per i prossimi anni".

Daniele Meucci difenderà i colori azzurri

A difendere i colori azzurri ci sarà il campione d'Europa sulla distanza nel 2014, Daniele Meucci, che si presenta con un personal best di 2h10:45 stabilito nel marzo 2018 in Giappone, a Otsu. L'ingegnere pisano, al rientro da tre settimane di allenamento in Namibia, se la vedrà con un agguerrito gruppo di atleti africani. I favoriti per la vittoria sono gli etiopi Abayneh Ayele Woldegiorgis, Tebalu Zawude Heyi, Demise Teshome Brihanu, Workneh Tesfa Tiruneh, Yihunilign Adane Amsalu e Dereje Tesfaye Gebrehiwot. Da tenere d'occhio il keniano Bernard Kipkorir Talam, mentre proveranno a inserirsi nella corsa per le posizioni più alte anche il rappresentante del Burundi, Onesphore Nzikwinkunda, e il ruandese Felicien Muhitira. Al via anche il due volte campione tricolore di maratona Ahmed Nasef, primo degli italiani nelle ultime due edizioni dei 42,195 km romani.

Anche tra le donne le favorite sono le atlete africane

Tra le donne, a tenere alta la bandiera azzurra ci sarà l'atleta dell'Esercito, Laila Soufyane, alla prima maratona dopo la maternità. Le più accreditate per il successo sono le etiopi, Muluhabt Tsega, 22 anni, che vanta un personal best di 2h25:48, Asnakech Mengistu Egigayehu, Kebede Megertu Alemu e Mestawot Tadesse Shankutie.

Data ultima modifica 06 aprile 2019 ore 16:00