Roma, paura a scuola per il crollo dell'intonaco: nessun ferito

Paura in una scuola di Roma a causa del crollo di parti di intonaco dal soffitto. È successo intorno alle 14 in un istituto di largo Girolami a Monteverde. Il crollo non ha provocato feriti e i vigili del fuoco stanno effettuando verifiche in tutto l'istituto per stabilire l'agibilità della scuola. Sul posto è intervenuta anche la polizia.

Il crollo

Secondo le prime ricostruzioni, il crollo è avvenuto mentre erano in corso degli accertamenti su alcune infiltrazioni di acqua nel tetto. Il cedimento ha interessato una porzione grande circa due metri quadrati e ha spaventato gli alunni della scuola, i quali hanno sentito un forte boato.