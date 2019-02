Roma, accoltellato dopo una lite fuori da un locale: due fermi

Nuovo episodio di violenza a Roma. A pochi giorni di distanza dal ferimento del nuotatore Manuel Bortuzzo, centrato da un colpo di pistola lo scorso weekend all'Axa, un ragazzo è stato accoltellato la notte tra venerdì e sabato durante una lite all'uscita di un locale del centro della Capitale. La polizia ha rintracciato e fermato due ragazzi romani di 24 e 25 anni. A quanto accertato, il ragazzo ha riportato lesioni guaribili in 20 giorni.

La ricostruzione dei fatti

La polizia è intervenuta in via San Nicola da Tolentino, in zona piazza Barberini, trovando delle tracce di sangue in una strada vicina. Attraverso la visione delle immagini di videosorveglianza e i rilievi della polizia scientifica, gli agenti hanno potuto ricostruire l'accaduto, scoprendo che nel corso dell'aggressione a essere ferito era stato non solo la vittima, ma anche uno dei responsabili.

I due fermati

Setacciando gli ospedali di Roma, il 24enne è stato individuato. Il ragazzo aveva dichiarato ai medici di essere inciampato ed è stato poi così trovato a casa dove, nascosti in una sacco della spazzatura, sono stati ritrovati anche gli indumenti insanguinati. Il 25enne è stato, invece, rintracciato grazie ad alcuni messaggi Whatsapp che aveva scambiato con l'altro ragazzo.