Sagoma di Matteo Salvini e scatola di pistole finte in strada a Roma

Una sagoma di cartone raffigurante il ministro degli Interni Matteo Salvini, con la felpa della polizia, è stata trovata stamattina a piazza Vittorio, al centro di Roma. Accanto una scatola con delle pistole finte. Si tratta di un'opera firmata dallo street artist Sirante, lo stesso che ha già realizzato diversi murales a Roma che prendevano di mira gli esponenti di governo. Quella di martedì 5 febbraio è un'iniziativa contro le modifiche legislative alla legittima difesa, fortemente volute proprio da Salvini. "Non siamo in grado di garantire la tua sicurezza. Proteggiti" questa la scritta posta sulla scatola contenente le finte pistole. L'autore ha poi pubblicato un post da un finto account del ministro: "Continua con la proposta di legge sulle legittima difesa la scia di insegnamenti all'odio del ministro dell'interno - si legge - Una legge molto pericolosa che dà il via alla corsa per la detenzione di armi, che mette a rischio la sicurezza di tutti noi e che attacca principi giuridici. Più armi sono in circolazione più la società si sentirà insicura. Voi che credete che più armi in circolazione significhino più sicurezza - conclude Sirante - guardate l'America, guardate alle migliaia di vite spezzate ogni anno".



Data ultima modifica 05 febbraio 2019 ore 11:32