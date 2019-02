Meteo a Roma: le previsioni di oggi venerdì 1 febbraio

La situazione meteo in città

A Roma cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 21.9mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 16°C, la minima di 12°C, lo zero termico si attesterà a 2300m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: pioggia. (LE PREVISIONI IN ITALIA)

La situazione nel resto del Lazio

Una profonda area depressionaria si sposta dalla Francia verso il Nord Italia determinando precipitazioni diffuse sulle centrali tirreniche, anche a carattere di temporale, specie tra pomeriggio e sera, con accumuli anche abbondanti a ridosso dei crinali e delle zone più interne. Neve solamente sulle vette più elevate dell'Appennino, al di sopra dei 1900-2000 metri di quota. Un miglioramento è atteso solo dalla tarda sera ad iniziare dalla Toscana occidentale e dalla Maremma laziale. Temperature in netto aumento nei minimi, più lieve nei massimi. Venti moderati o tesi meridionali, con rinforzi su coste a mari; tesi sud-occidentali in quota con rinforzi sui crinali. Mari mossi, sino a molto mossi in serata.

La situazione meteo a Frosinone

A Frosinone cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 21.4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 7°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino assenti o deboli e proverranno da direzione variabile, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Allerte meteo previste: pioggia.

La situazione meteo a Rieti

A Rieti cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge per l'intera giornata, sono previsti 17.4mm di pioggia. La temperatura massima registrata sarà di 12°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 2050m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Allerte meteo previste: pioggia.

La qualità dell’aria in Lazio

La qualità dell’aria per la giornata di oggi è discreta, con un una media giornaliera di particolato sospeso pari a 28,4 µg/m³.