Roma, studentessa di 17 anni molestata in un minimarket

Una studentessa spagnola di 17 anni, in gita a Roma con i compagni di scuola, ha denunciato di essere stata molestata all'interno di un minimarket in zona Porta Cavalleggeri, adiacente a Città del Vaticano. È accaduto intorno alle 13 di ieri, domenica 20 gennaio. A intervenire è stata una pattuglia della polizia locale del Gruppo Aurelio, di servizio in zona. Gli agenti hanno identificato due cittadini del Bangladesh che si trovavano nel negozio, mentre il responsabile si è dato alla fuga. Sono in corso le indagini per rintracciarlo.