Roma, magistrati arrestati per corruzione: Savasta non risponde al Gip

Il magistrato Antonio Savasta, ex PM della Procura di Trani arrestato il 14 gennaio scorso con l'accusa di associazione per delinquere finalizzata alla corruzione in atti giudiziari, si è avvalso della facoltà di non rispondere durante l’interrogatorio di garanzia dinanzi al Gip. Savasta è stato ascoltato alla presenza dei difensori Guido Calvi e Massimo Manfreda. La decisione di non rispondere alle domande del Gip, hanno spiegato i legali, deriva dalla necessità di esaminare con attenzione tutto il materiale relativo all'inchiesta.

Savasta è stato il primo fra gli arrestati a comparire questa mattina, giovedì 17 gennaio, dinanzi al Gip di Lecce Giovanni Gallo per l'interrogatorio di garanzia. Attualmente è in corso l'interrogatorio dell’altro magistrato arrestato, Michele Nardi, mentre per ultimo sarà ascoltato l'ispettore di polizia Vincenzo Di Chiaro. I fatti contestati si riferiscono ad episodi verificatisi quando i due magistrati, che attualmente sono in servizio a Roma, erano presso il Tribunale di Trani.