Malore in strada, muore una ragazza di 16 anni a Roma

Tragedia a Roma. Una ragazza di 16 anni è morta in ospedale, dopo aver accusato un malore in strada nella tarda serata di sabato 12 gennaio. L'episodio è accaduto in piazza delle Gardenie, nel quartiere Centocelle. La ragazza è stata trasportata all'ospedale Vannini ed è poi deceduta, forse, per uno shock anafilattico. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri: è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte.