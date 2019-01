Roma, agguato a colpi di pistola davanti asilo: grave un uomo

Spari davanti a un asilo nido alla periferia di Roma: un uomo è stato ferito a colpi di pistola poco dopo aver accompagnato i figli a scuola. E' accaduto intorno alle 8.50 di oggi, giovedì 10 gennaio, in via Castiglion Fibocchi nel quartiere Magliana. La vittima è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni.

La dinamica dell'agguato

Secondo quanto finora ricostruito dagli investigatori, dopo aver lasciato i figli a scuola, risalito sulla sua automobile l'uomo è stato affiancato da uno scooter, da cui sono stati esplosi i colpi. Sulla vettura era presente anche la compagna, una donna di origini romene, rimasta ferita in modo lieve all'inguine. L'uomo risulta avere precedenti penali. Sulla vicenda indaga la polizia: sono in corso rilievi della polizia scientifica sull'automobile, rimasta parcheggiata a pochi metri dal cancello della scuola. Stando ai primi accertamenti, sarebbero stati esplosi dai tre ai cinque colpi di pistola. Via Castiglion Fibocchi è stata chiusa al traffico.

Il commento della sindaca Virginia Raggi

"Indignata per gli spari fuori dall'asilo alla Magliana. Roma ha bisogno di più poliziotti come annunciato dal ministro @matteosalvinimi. Non è più possibile aspettare, serve un numero di forze dell'ordine congruo per la Capitale d'Italia". Lo scrive su Twitter la sindaca di Roma Virginia Raggi.

"Pensavo fossero petardi"

"Ho sentito tre spari, ma non mi sono preoccupata: pensavo fossero ancora i botti di Capodanno, esplosi da qualche ragazzino - racconta una condomina del palazzo che affaccia sull'ingresso dell'asilo -. Ho prima sentito un colpo e poi altri due ravvicinati - ricorda la donna - ma non mi sono affacciata. Poi ho saputo cosa era successo. Non è la prima volta che succede una cosa del genere qui. Qualche tempo fa un ragazzo è stato ucciso la mattina presto a colpi di pistola a cento metri da qui. Non bisogna aver paura, l'importante è farsi i fatti propri".

