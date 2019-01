Cgil, Cisl e Uil: manifestazione il 9 febbraio a Roma

Le tre organizzazioni sindacali, Cgil, Cisl e Uil "organizzeranno una grande manifestazione nazionale che si svolgerà a Roma sabato 9 febbraio", come scrivono in una nota. Questo "per sostenere le proposte unitarie contenute nella piattaforma sottoposta ai lavoratori da Cgil, Cisl, Uil, per cambiare le scelte dell'Esecutivo e per aprire un confronto serio e di merito".