Fiumicino, Epifania: presepi viventi e feste della Befana

Due i presepi viventi e numerosi appuntamenti dedicati alla Befana organizzati per domenica 6 gennaio, sul territorio comunale di Fiumicino. Nella suggestiva cornice delle grotte etrusche delle Pertucce, a Tragliatella, dalle 16 alle 18.30, sarà allestito il Presepe vivente, a cura della Pro loco. Una rappresentazione con più di 40 personaggi che interpreteranno arti e mestieri del tempo e la Sacra Famiglia.

Un'iniziativa di solidarietà

Per festeggiare l'Epifania, anche l'Oratorio San Luigi Gonzaga di Focene ha organizzato, alle 16.30, il Presepe Vivente, una rappresentazione durante la quale sarà possibile portare in dono, proprio come i Re Magi, beni alimentari che la Caritas parrocchiale destinerà alle famiglie più bisognose.

Il programma

A Fiumicino, in via Torre Clementina, lungo il porto canale, dalle ore 10.30 alle 13.30, si terrà la 22° edizione della Festa della Befana su iniziativa della Pro loco, in programma animazione e l'arrivo della Befana che distribuirà dolci a tutti i bambini. Stand di artigianato creativo e prodotti tipici resteranno aperti fino a sera. Dalle 15 alle 18.30 presso il Salsedine Expo Da Vinci in scena la "Befana Città di Fiumicino 2019" a cura della Sezione di Fiumicino dell'Associazione Nazionale della Polizia con spettacoli e divertimento. Un'insolita Festa della Befana si terrà presso lo Skate Park allestito in via del Faro: nell'area verde infatti la 'vecchina' farà il suo arrivo in pattini a rotelle e skateboard. Altre feste sono in programma a Fregene, dalle 13 alle 19, in largo Riva Trigoso, a Passoscuro, dalle 15, presso la Baia Verde in via dei Serrenti, ed Aranova, dalle 10.30 fino alle 18.