Roma, la stagione operistica apre stasera con il Rigoletto

La prima del nuovo allestimento del capolavoro verdiano, il Rigoletto, apre la stagione 2018-2019 dell'Opera di Roma. Ideato dal Maestro Daniele Gatti e dal regista Daniele Abbado, sarà in scena fino al 18 dicembre. Tante le personalità attese per questo debutto: dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati alla sindaca di Roma Virginia Raggi, che per l’occasione indosserà un abito creato per lei dallo stilista Camillo Bona. Saranno presenti inoltre il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il Presidente della Corte Costituzionale Giorgio Lattanzi.

La cena di gala

Dopo lo spettacolo, gli ospiti sono attesi nel Laboratorio di Scenografia del Teatro di via dei Cerchi, dove, a fare da sfondo alla cena di gala, sono stati esposti disegni di Alexander Calder preparati nel 1968 per il suo Work in progress, messo in scena all'Opera di Roma. Un allestimento che sarà riproposto nel settembre 2019 al Costanzi.