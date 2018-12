Voragine sulla Pontina, Procura di Latina indaga per disastro colposo

Per la voragine apertasi lungo la strada Pontina, domenica 25 novembre, la Procura di Latina indaga per il reato di disastro colposo. Il crollo è avvenuto al chilometro 97+700, nel territorio di Terracina, in provincia di Latina. Non ci sono al momento persone indagate ma l’inchiesta è solo all’inizio. Dovranno ora essere avviati accertamenti tecnici sul luogo dove si è verificato il crollo e si dovrà analizzare tutta la documentazione relativa all’infrastruttura. Nella profonda voragine, che ha spezzato in due la strada, è stata inghiottita un’auto. Il conducente del mezzo, l’imprenditore 68enne Valter Donà, risulta ancora disperso. Ieri sono stati ritrovati alcuni oggetti personali dell’uomo. Poco lontano dal punto in cui la strada è crollata sono stati trovati alcuni indumenti e i documenti dell'uomo, che era riuscito a scendere dall'abitacolo della vettura ma è stato poi trascinato dalla corrente.