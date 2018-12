Anziana travolta e uccisa da moto a Roma

Un'anziana è morta investita da una moto nel pomeriggio di ieri, sabato 17 novembre, a Roma. L'incidente è accaduto in via Titina De Filippo in zona Fidene, nei pressi di una pompa di benzina. La 77enne è deceduta sul colpo. Il motociclista, un uomo di 57 anni, ha riportato alcune lesioni ed è stato trasportato in ospedale in codice verde. Verrà sottoposto agli accertamenti di rito sull'assunzione di alcol e droga. Il mezzo è stato posto sotto sequestro dagli agenti del Gruppo Nomentano della polizia locale, che si sono occupati dei rilievi. Da chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.