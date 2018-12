Scuola, studenti di tutto il Lazio in piazza il 16 e 17 novembre

"Torniamo in piazza perché non ci hanno ascoltato, perché gli investimenti sulla scuola continuano a non esserci. Siamo terz'ultimi per spesa pubblica in istruzione rispetto al PIL in Europa, davanti solo a Slovacchia e Irlanda". Con queste motivazioni, spiega Andrea Russo, Coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio, i ragazzi tornano a manifestare, venerdì 16 e sabato 17 novembre, nelle piazze. "Il Governo non ci ha ascoltato e continua con il suo atteggiamento repressivo nei confronti di chi manifesta il proprio dissenso - continua Russo -. Non siamo d'accordo con chi è forte con i deboli e debole con i forti, con chi semina odio e gioca a dividerci, invece di occuparsi delle vere priorità di questo Paese: la scuola, l'Università, la ricerca, il lavoro".

Le manifestazioni previste

Sono previsti cortei ed assemblee a Roma, Viterbo, Frosinone, Sora, Latina e Rieti. Lo slogan, spiega ancora Russo, sarà "Giù la maschera, non è questo il cambiamento!, Non è questo il modello di istruzione e di Paese che vogliamo!".