Roma, arriva daspo in 14 zone: stretta alcol sarà permanente

"Dopo 72 anni di attesa Roma ha un nuovo regolamento di polizia urbana. Oggi è una giornata storica. Ci dotiamo di nuovi strumenti per rendere più cogenti i divieti, con l'introduzione ad esempio del daspo urbano che dà la possibilità di allontanare un soggetto" che abbia commesso un illecito "da un'area precisa. In caso di recidiva il daspo potrà arrivare fino a 60 giorni". Così la sindaca di Roma, Virginia Raggi, in una conferenza stampa sul nuovo regolamento di polizia urbana.

I dettagli

Sono 14 le zone di Roma in cui si potrà applicare il daspo oltre alle altre sanzioni: dal centro storico a Ostia, dall'Eur a San Lorenzo e Prati. Al posto delle ordinanze anti-alcol che in genere venivano adottate nel periodo estivo (e che comunque potranno essere fatte sulla base delle esigenze), la stretta sul consumo per strada di alcolici entra nel regolamento. Stop al consumo in strada di bevande in vetro dalle 22 alle 7. Stop al consumo di alcol in strada dalle 23 alle 7. Mentre dalle 2 alle 7 è vietata la somministrazione da chiunque ne sia autorizzato.