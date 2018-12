Aeroporti di Roma, in collaborazione con ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), ha organizzato per oggi, martedì 13 novembre, la distribuzione di dolci e fiori a Fiumicino e a Ciampino, in occasione della sesta edizione della Giornata Mondiale della Gentilezza. L’iniziativa si chiama “Facciamo sbocciare la gentilezza”.

Gli Airport Helper

L'evento si svolge in contemporanea negli aeroporti di Monaco di Baviera, Bologna e Napoli. L’iniziativa ha coinvolto il personale aeroportuale, grazie anche al contributo degli Airport Helper, una comunità di mille addetti tra Fiumicino e Ciampino, composta dal personale volontario di ADR e dalle numerose compagnie e società che operano in aeroporto. La comunità presta spontaneamente assistenza ai passeggeri, attraverso indicazioni e informazioni utili, al fine di agevolare la loro permanenza in aeroporto.

A Fiumicino

A Fiumicino, al Terminal 3, l'appuntamento è stato arricchito anche dal concerto del Quartetto d'Archi. "Let the kindness bloom – Facciamo sbocciare la gentilezza", richiama per l'appunto il fiore, simbolo della gentilezza, regalato ai passeggeri. L'iniziativa ha l'obiettivo di sensibilizzare il personale aeroportuale ai valori dell'accoglienza e della cortesia, e di donare momenti di gioia non solo ai viaggiatori ma anche a tutte le persone che lavorano in aeroporto.

I “desk della gentilezza”

Riconoscibili grazie a una spilla identificativa con lo slogan "May I help you?", gli Airport Helper hanno presidiato, per tutta la mattinata, i dieci "desk della gentilezza" (di cui uno al Cerimoniale di Stato presidiato dal personale ENAC), allestiti sia in area partenze che in area arrivi, distribuendo ai viaggiatori fiori e macaron. Anche questa iniziativa rientra tra le occasioni di intrattenimento per i passeggeri organizzate da ADR, che ha fatto dell'accoglienza uno dei suoi obiettivi primari, al fine di elevare la qualità della permanenza dei viaggiatori sugli scali della Capitale.