Roma, picchia la moglie fino a causarle emorragia cerebrale: arrestato

Un uomo 50enne originario dello Sri Lanka è stato sottoposto a fermo dai Carabinieri della Stazione Roma Madonna del Riposo. L’uomo è accusato di aver aggredito la moglie con tale violenza da mandarla in ospedale in codice rosso, con fratture allo zigomo e alle costole, la milza lacerata e un’emorragia cerebrale. Dovrà rispondere di tentato omicidio e lesioni personali gravissime. La donna, una connazionale di quarant’anni, è stata ricoverata in prognosi riservata.

L'arresto

L’intervento dei Carabinieri è avvenuto al Pronto soccorso, e l’uomo è stato fermato nei pressi dell’ospedale, in largo Agostino Gemelli, nella serata di ieri, domenica 4 novembre. Successivamente i militari hanno eseguito un sopralluogo a casa della coppia, rinvenendo copiose tracce di sangue nella camera da letto.

I precedenti

L’uomo era già finito in carcere nel maggio 2016 per maltrattamenti in famiglia, lesioni gravi e violenza sessuale nei confronti della moglie. Scarcerato in seguito alla scadenza del termine massimo della custodia cautelare cui era stato sottoposto, nel maggio 2018 era tornato a vivere con la propria vittima. L’uomo è stato trasportato al Regina Coeli.