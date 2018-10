Maltempo, Roma: scuole chiuse anche martedì

Il maltempo non si placa, domani ancora scuole chiuse nella capitale. Gli istituti scolastici resteranno chiusi martedì 30 ottobre a causa delle forti piogge di questi giorni, il provvedimento si rende necessario per garantire la sicurezza dei cittadini. Anche il Viminale si è espresso in queste ora a favore del provvedimento suggerendo di limitare “a tutela della pubblica e privata incolumità, gli spostamenti della popolazione ed il conseguente aumento dei volumi di traffico attraverso l'adozione di provvedimenti di chiusura delle scuole e degli uffici pubblici presenti sul territorio, previe intese con l'autorità scolastica e gli amministratori locali".

I disagi di lunedì

Un lunedì nero quello appena trascorso, numerose le segnalazioni di alberi e rami caduti in città che hanno causato danni ad alle auto e disagi alla circolazione. Anche i trasporti pubblici hanno subito ritardi riscontrato problemi, coinvolte sia le linee di superficie che la metropolitana. Il Comune ha chiuso in via preventiva anche i cimiteri Flaminio e Verano e diverse ville storiche per tutelare l'incolumità dei cittadini.