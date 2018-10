Maltempo: cade albero su auto vicino Roma, un ferito

Il maltempo continua a imperversare anche sulla Capitale oltre che nella maggior parte di Italia, con un’allerta molto alta. A Valmontone in provincia di Roma un albero è caduto su un’automobile ferendo il conducente. È accaduto all’alba: l’uomo di 44 anni, rimasto lievemente ferito, è stato medicato in ospedale. Il pino cadendo ha colpito il cofano della macchina in transito. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco. A causa delle piogge, a Roma i vigili del fuoco sono intervenuti per un ramo pericolante nei pressi dell’Arco di Costantino, a due passi dal Colosseo.

In generale, sono già stati 150 gli interventi dei pompieri tra ieri sera e le 11 di questa mattina, dei quali l'80% per il maltempo. Inoltre, un'altra trentina di interventi sono stati effettuati per il soccorso ordinario. Per il forte vento sono caduti tegole, rami, alberi, insegne pubblicitarie e pali pericolanti.

Forte mareggiata su litorale romano

Situazione critica sulla costa del litorale romano a causa della forte mareggiata in corso da diverse ore. Le situazioni più a rischio si riscontrano a Ostia e a Fregene sud, oltre che al confine con Focene, da tempo alle prese con un grave fenomeno erosivo. Alcuni stabilimenti sono circondati dalle onde e in alcuni casi l’acqua è riuscita a superare le barriere allestite dai concessionari. Sono molti i rifiuti, di ogni tipo, trascinati sugli arenili dalla mareggiata. Ci sono stati disagi anche a Fiumicino dove a causa del forte vento sono cadute alcune paline segnaletiche.

Data ultima modifica 28 ottobre 2018 ore 12:17