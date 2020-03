Amata da grandi e piccini, la torta al cioccolato è uno dei dolci più famosi al mondo. Chiunque può prepararla a casa. Ne esistono moltissime varianti, tra cui quelle vegan o senza glutine. Una molto golosa la propone lo chef Andrea Cutillo del ristorante Particolare Milano, che unisce le pere alla ricetta tradizionale. Ecco ingredienti e procedimento per realizzare la torta al cioccolato morbida in 45 minuti.

Torta al cioccolato: gli ingredienti

Gli ingredienti per preparare una torta al cioccolato morbida sono: 240 g di cioccolato fondente, 200 g di burro, 6 uova grandi, 225 g di zucchero (250 g se il cioccolato è molto amaro), 1 bustina di lievito in polvere da 16 g, 50 g di farina, 50 g di fecola di patate, burro e zucchero a velo per guarnire.

Torta al cioccolato: il procedimento

Per preparare la torta al cioccolato per prima cosa bisogna far sciogliere a bagnomaria il cioccolato fondente con metà burro in un tegamino. Mescolare di tanto in tanto, finché il composto non sarà ben amalgamato. A quel punto togliere il tegame fuori dal fuoco e aggiungere burro a pezzettini, ricordandosi sempre di mescolar beene. Versare il composto in una grande ciotola e far intiepidire. In un'altra ciotola lavorare molto bene uova e zucchero, finché il composto non sarà diventato chiaro. Setacciare insieme farina, fecola e lievito. Aggiungerli al composto di uova e zucchero. A questo punto unire il cioccolato liquido, amalgamando il tutto. Dopo aver imburrato e infarinato il bordo di uno stampo rotondo (diametro 26 cm), foderare il fondo con un disco di carta da forno e versare il composto a cucchiaiate. Cuocere in forno caldo a 190° per 45 minuti. Tirare fuori la torta dal forno e capovolgerla su un foglio di carta di alluminio, eliminando delicatamente il disco di carta dal fondo. Rigirare la torta su una gratella e farla raffreddare. Trasferire la torta su un piatto da portata e cospargerla di zucchero a velo.

La variante dello chef: torta pere e cioccolato

Lo chef Andrea Cutillo offre una gustosa variazione sul tema: la ricetta della torta pere e cioccolato. Gli ingredienti: 4 pere grandi molto sode e dure (qualità pere coscia), 170 g di farina 00, 30 g di cacao amaro in polvere, 170 g di zucchero, 70 g di olio di semi di girasole oppure burro fuso, 2 uova, 125 g di yogurt ai frutti di bosco (oppure classico bianco) a temperatura ambiente, 130 g di cioccolato fondente (in scaglie o in gocce), 1 bustina di vaniglia oppure 1 cucchiaino di estratto, 1 bustina di lievito per dolci. Per la preparazione, prima di tutto, montare uova, zucchero e vaniglia per 2 minuti con le fruste, fino a quando l’impasto non diventa spumoso e chiaro. Aggiungere, sempre montando l’olio a filo. Alternare la farina, cacao e lievito precedentemente setacciati allo yogurt (se in pezzi, frullarlo). In pochi minuti l’impasto sarà pronto, presentandosi denso e corposo. Aggiungere il cioccolato in gocce o scaglie, avendo cura di metterne da parte 2 cucchiai per decorare. Sbucciare le pere e tagliarle a fette. Versare l’impasto in una teglia oleata o imburrata e perfettamente infarinata. Aggiungere le pere sulla superficie formando dei giri. "Il trucco per avere una torta pere e cioccolato con un decoro bellissimo è non affondare troppo le pere in superficie - spiega Gatti - Alcune le si può spingere più in fondo, altre lasciarle più alte". La ricetta si completa con una manciata di gocce di cioccolato da spargere sulla torta. Cuocere in forno già caldo a 180° per 40-45 minuti. È importante lasciare chiuso il forno per i primi 30 minuti per far sì che non si comprometta la lievitazione.