Simbolo dei pomeriggi passati in casa con la nonna, la crostata alla marmellata è uno di quei dolci confortanti, facili da preparare e da condividere con chi si ama. Claudio Gatti, pastry chef della Pasticceria Tabiano, dell'omonimo paesino in provincia di Parma, offre i passaggi per preparare a casa tutto il dolce (compresa la pasta frolla, che si può anche acquistare già pronta). In più, suggerisce una golosa variante alla ricetta classica. Ecco come preparare la crostata di marmellata.

Crostata alla marmellata: gli ingredienti

Per realizzare la crostata alla marmellata occorrono 300 g di farina 00, 150 g di zucchero, 100 g di burro freddo, 1 uovo intero, 1 tuorlo, 1 cucchiaino di lievito per dolci, un pizzico di sale, marmellata a scelta.

Per preparare la crostata alla marmellata bisogna mescolare le polveri (farina, lievito, zucchero e sale) in una ciotola. Quindi aggiungere il burro morbido a pezzetti piccoli o grattugiato: lavorare il tutto con la punta delle dita, fino a ottenere un composto sabbioso. Fare una conca al centro del composto e procedere aggiungendo l'uovo e il tuorlo. Impastare il tutto fino a ottenere una pasta morbida ma non appiccicosa. Ottenuta la pasta frolla, formare una palla e avvolgerla nella pellicola trasparente. Farla riposare per almeno mezz'ora, poi riprenderla e metterne da parte un terzo. Stendere i due terzi rimanenti su un foglio di carta da forno fino a ottenere un disco non troppo sottile (di circa 3-4 mm di spessore) e di circa 30 cm di diametro. Tagliare la pasta eccedente il bordo della teglia e aggiungerla a quella messa da parte in precedenza. Bucherellare la base della crostata con una forchetta e spalmare la marmellata sul disco di pasta in maniera omogenea. Stendere la pasta frolla rimasta e ricavarne, con il taglia pasta liscio o dentellato, delle strisce di circa 2 cm di larghezza. Utilizzare queste strisce di pasta frolla per rifinire il bordo esterno della crostata e per formare la classica gratella centrale. Cuocere la crostata alla marmellata in forno ventilato per 30 minuti a 180 °C. Una volta che si sarà ben dorata in superficie, sfornarla e farla intiepidire prima di toglierla dalla teglia.

Crostata alla marmellata: la variazione dello chef

Claudio Gatti, pastry chef della Pasticceria Tabiano, in provincia di Parma, muove i passi dalla ricetta tradizionale per creare il Dolce dei Templari. "Lungo la Via Francigena, a Cabriolo, si trova una Chiesa dedicata a Tommaso Becket, Santo particolarmente caro all'ordine dei Templari, che fecero di questa piccola Chiesa un loro luogo di culto - spiega lo chef - Rimanendo quanto più fedeli alle ricchezze del territorio e alle tradizioni antiche è nato questo dolce a loro dedicato". Dopo aver realizzato la pasta frolla, si aggiunge sotto un buono strato di marmellata di zucchella (cioè prugne selvatiche) o di altro gusto a scelta. Sopra si mette il crumble al caffè, realizzato con burro, zucchero, farina e caffè, mescolati con i polpastrelli fino a ottenere grosse briciole. Si termina con una decorazione di semi di zucca. Infornare in forno preriscaldato a 180° per 20 minuti.