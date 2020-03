Famose in tutto il mondo e note in Italia anche con il nome di crespelle, le crepes sono delle cialde morbide, sottili, cotte su una piastra calda. Simili ai pancake, ma più sottili, possono essere utilizzate per piatti salati, ma anche per dolci merende. Ecco come preparare la pastella su cui poi adagiare le farciture.

Crepes, un po' di storia

Il nome "crepes" deriva dal latino "crispus", che significa arricciato, ondulato. Indicavano frittatine leggerissime e soprattutto "crespe" perché, cuocendosi, si raggrinziscono. Nel Medioevo, in Francia venivano utilizzate come cibo di alleanza: i mezzadri erano infatti soliti offrirle ai propri padroni come segno di amicizia. Agli inizi del Novecento Georges Auguste Escoffier le ha rese immortali grazie alla preparazione "Suzette", tentativo di soddisfare l'esigente palato del principe del Galles Edoardo VII. Per preparare questo dessert, a lungo uno dei più raffinati e richiesti dall'alta nobiltà europea, occorre preparare una salsa all'arancia, infiammata con Grand Marnier.

Crepes dolci e salate: gli ingredienti

Per preparare la pastella di base occorrono 3 uova, 250 g di farina 00, 500 ml di latte e un pizzico di sale. Servirà un po' di burro per ungere la padella.

Crepes dolci e salate: il procedimento

Si inizia la preparazione delle crepes dolci e salate, sbattendo le uova con la forchetta o con uno sbattitore elettrico. Aggiungere il latte e un pizzico di sale, continuando a mescolare. Setacciare la farina e unirla al composto di uova e latte un poco per volta. È importante che nell'impasto non ci siano grumi e che la pastella risulti liscia e fluida. Coprire la ciotola con della pellicola per alimenti e lasciarla riposare in frigo per almeno 30 minuti. Dopo il tempo di riposo, scaldare una padella antiaderente e ungerla con una noce di burro. Con un pezzo di carta assorbente, eliminare il grasso in eccesso. Versare un mestolo di pastella. Inclinare e ruotare la padella in modo da distribuirla uniformemente. Lasciar cuocere per qualche minuto a fuoco medio-basso. Aiutandosi con una spatola, girare le crepes e continuare la cottura sull'altro lato. Le superfici dovranno essere leggermente dorate. Una volta pronte, servire calde, guarnite a piacere.

Crepes dolci e salate: come conservarle

È importante prendere qualche precauzione per non far seccare le crepes mentre si termina la cottura. Infatti, se lasciate all'aria aperta, i dischi di pasta tenderanno a perdere l'umidità. Quindi è bene proteggerle, mettendole tra due piatti oppure nel forno almeno per 8-10 minuti. Se si decide di non cuocere tutta la pastella, la si può conservare in frigo, ma per non più di 12 ore.