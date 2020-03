La pasta sfoglia è una delle preparazioni di base più complesse in cucina. Tuttavia l'utilizzo di questo impasto dà vita a dolci e torte salate di grande successo. Ma, se il procedimento sembra troppo faticoso, non dimentichiamo che questo impasto è disponibile già pronto nel banco frigo del supermercato. In questo caso basterà acquistare un rotolo e preparare una delle tre ricette di torte salate leggere qui suggerite.

Come preparare la pasta sfoglia: gli ingredienti

Per preparare la pasta sfoglia occorrono i seguenti ingredienti: 1 kg farina 220w, 20 g di sale, 10 g di zucchero, 550 di acqua. Occorre anche preparare il burro per il panetto, necessario per le pieghe che daranno volume alla pasta sfoglia. Per questo componente servono 1 kg di burro e 300 grammi di farina.

Come preparare la pasta sfoglia: il procedimento

La pasta sfoglia è il risultato di due preparazioni che prendono il nome di panetto e il pastello. Come prima cosa, preparare il panetto: tirare fuori il burro dal frigo almeno 10 minuti prima. Quindi lavorarlo con 300 g farina, aiutandosi con una spatola in modo da non ammorbidirlo troppo. Dargli una forma rettangolare dello spessore di circa 1 cm. Avvolgerlo in un foglio di carta da forno e riporlo in frigorifero a raffreddare. Per preparare il pastello, usare 700 g di farina, messa a fontana sul tavolo, mettere al centro il sale, l'acqua e impastare per ottenere una pasta morbida, ma asciutta. Far riposare per 24 ore in frigo, coperto con la pellicola. Il passaggio più difficile sono le pieghe. Dopo il riposo, il pastello va steso allo spessore di un centimetro. Al centro va incassato il panetto, che poi si va ad avvolgere con il pastello per la prima piega semplice. A quel punto far riposare per 30 minuti. Poi, dopo aver infarinato il tavolo, stendere il tutto allo spessore di 2-3 cm. Ripiegare la sfoglia su se stessa in modo da avere quattro strati uno sull'altro. Far riposare per 30 minuti. Poi ruotare la sfoglia di un quarto di giro e stendere nuovamente come il passaggio precedente. Ripiegare in modo da avere quattro strati di pasta, facendo convergere le estremità al centro e ripiegando a metà impasto. Far riposare per 30 minuti in frigo, avvolto in carta oleata. Ripetere una piega semplice e, dopo altri 30 minuti di riposo, fare un'ultima piega a 4. Far riposare il tutto per 60 minuti, chiudendo l’impasto tra due fogli di carta da forno.

Torte salate leggere: Sfogliata alla ricotta e asparagi

Una delle ricette per torte salate light da provare è quella con ripieno a base di spinaci novelli, ricotta, asparagi e formaggio di Pieve. Cuocere gli asparagi e gli spinaci in due casseruole separate per 5-6 minuti. Spalmare la ricotta condita con un filio d'olio, sale e pepe su un disco di sfoglia e coprire con un secondo disco di pasta. Tagliare a spicchi e infornare su una placca da forno foderata con carta specifica a 190° per 14-15 minuti. Una volta sfornata questa pizza, guarnire gli spicchi con spinaci, asparagi, qualche fiocco di ricotta avanzata e una grattugiata di formaggio. Completare con un passaggio di 5 minuti in forno.

Torte salate leggere: Strudel salato con cappuccio e mela

Dopo aver realizzato la pasta sfoglia, tagliare il cavolo a striscioline, salarlo, mescolarlo e lasciarlo spurgare per 30 minuti. Strizzare l'ortaggio, sciacquarlo e strizzarlo ancora. Stendere la pasta e appoggiare la sfoglia su un canovaccio. Distribuire il cavolo, la mela renetta sbucciata, tagliata a fettine. Aggiungere dello stracchino o un formaggio più aromatico come il gorgonzola, oltre a sale e pepe quanto basta. Chiudere la pasta ai bordi e poi arrotolarla su se stessa con l'aiuto del canovaccio. Infornare infine lo strudel a 180° per 30 minuti.

Torte salate leggere: Sfoglia al papavero con merluzzo e porri

Dopo aver affettato il porro a mezze rondelle sottili, eliminare dai filetti di merluzzo freschi le lische e dividerlo in tocchi, metterli in un padella antiaderente con una noce di burro e 3 rondelle di scalogno. Coprire, portare sul fuoco al minimo e cuocere per 10 minuti. Spegnere, sgocciolare i tocchi di merluzzo e lasciarli raffreddare. Dividere la polpa in scaglie, unire il porro al sugo di cottura del merluzzo con l'aggiunta di una noce di burro, mezzo bicchiere di acqua, un pizzico di sale: cuocere per 2-3 minuti. Cuocere per altri 2-3 minuti senza coperchio a fiamma alta. Distribuire sul foglio rettangolare di pasta sfoglia uno strato di semi di papavero, arrotolare partendo dal lato corto e affettare a rondelle. Sbattere due uova con la panna, un ciuffo di prezzemolo tritato, sale e pepe. Foderare con carta da forno uno stampo con fondo mobile del diametro di 22 cm. Adagiare un disco di pasta sfoglia, distribuire sul fondo i porri, le uova sbattute e per ultimo il merluzzo a scaglie. Coprire con le rondelle di sfoglia al papavero, rifilare i bordi e spennellare con il rimanente uovo sbattuto. Infine, infornare a 160° per 45 minuti.