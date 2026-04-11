Giorgetti: "Se situazione non cambia rischio recessione"

Davanti alla crisi energetica legata alla guerra in Medio Oriente (IL LIVEBLOG), il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è tornato a invocare la sospensione del Patto di Stabilità, esprimendosi con parole allarmate e pessimistiche: "La risposta dell'Unione europea la conosciamo, lo sappiamo benissimo: solo in presenza di grave recessione", ha detto Giorgetti che poi ha aggiunto: "Temo che se la situazione continuerà così sul fronte dell'energia e degli olii combustibili, la grave recessione arriverà. Temo".