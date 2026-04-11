Giorgetti: "Se situazione non cambia rischio recessione"

Il ministro dell'Economia invoca la sospensione del patto di Stabilità di fronte alla crisi energetica
Davanti alla crisi energetica legata alla guerra in Medio Oriente (IL LIVEBLOG), il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti è tornato a invocare la sospensione del Patto di Stabilità, esprimendosi con parole allarmate e pessimistiche: "La risposta dell'Unione europea la conosciamo, lo sappiamo benissimo: solo in presenza di grave recessione", ha detto Giorgetti che poi ha aggiunto: "Temo che se la situazione continuerà così sul fronte dell'energia e degli olii combustibili, la grave recessione arriverà. Temo".
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