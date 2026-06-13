Sky Tg25, viaggio nella partiti della politica italiana

Due puntate speciali di SkyTg25 con Alessio Viola e la collaborazione di Tiwi per un viaggio nella storia degli attuali partiti italiani, tra nascite, scissioni, vittorie, sconfitte e un traguardo che si avvicina sempre di più: le prossime elezioni. Chi è in pole position? Chi deve rientrare ai box? Chi rischia una bandiera nera e chi prepara il sorpasso? Un warm up della politica italiana con ospiti Massimiliano Panarari, Lorenzo Pregliasco e Simone Canettieri.