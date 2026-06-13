Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sky Tg25, viaggio nella partiti della politica italiana

Politica

SkyTG25: Il Gran Premio dei Partiti 

Due puntate speciali di SkyTg25 con Alessio Viola e la collaborazione di Tiwi per un viaggio nella storia degli attuali partiti italiani, tra nascite, scissioni, vittorie, sconfitte e un traguardo che si avvicina sempre di più: le  prossime elezioni. Chi è in pole position? Chi deve rientrare ai box? Chi rischia una bandiera nera e chi prepara il sorpasso? Un warm up della politica italiana con ospiti Massimiliano Panarari, Lorenzo Pregliasco e Simone Canettieri. 

Prossimi Video

Vannacci, a Roma l'assemblea costituente di Futuro Nazionale

Politica

Sky Tg25, viaggio nella partiti della politica italiana

Politica

Belfast, corteo antirazzista dopo giorni di violenze

Mondo

Ex Ilva, anche dalla Cassazione no al dissequestro dell'altoforno 1

Cronaca

Resort di lusso in un'area protetta, proseguono proteste in Albania

Mondo

Buckingham Palace in festa per le celebrazioni del Re Carlo

Mondo