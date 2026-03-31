Calenda a Sky TG24: "Giusto negare uso base di Sigonella a Usa"

"Non c'è ragione di un approccio sottomesso" nei confronti degli Usa "ed è giusto e corretto che le basi non vengano date": così Carlo Calenda a Sky TG24 commentando il rifiuto agli Stati Uniti dell'uso della base di Sigonella. "Meloni ha pagato la vicinanza assurda a Trump - aggiunge - e spero" che l'esito del referendum "imprima una svolta al governo" per la " costruzione di un'Europa sempre più forte. Ricordo che Trump ci ha dato dei codardi e non si può più accettare di essere calpestati come siamo calpestati".
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