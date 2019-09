Del Rio, De Micheli, Patuanelli, Morra: tutti i nomi del totoministri del Conte-bis. FOTO

Formula 1, Leclerc vince il Gp del Belgio: Ferrari prima a Spa davanti alle Mercedes. FOTO

Il campione monegasco conquista la sua prima vittoria in carriera e la prima stagionale per le Rosse. La dedica a Hubert, morto in un incidente in F2 . Secondo posto per Hamilton, terzo per Bottas. Quarta l’altra Ferrari di Vettel. Prima del via, minuto di raccoglimento