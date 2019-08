Dall’incarico alle consultazioni, la giornata di Giuseppe Conte. FOTO

"Non sarà un governo 'contro' ma un governo per modernizzare il Paese e per i cittadini. Realizzerò un governo nel segno della novità è quello che richiedono anche le forze politiche”, ha detto Conte dopo aver accettato l’incarico con riserva. "Nei prossimi giorni tornerò dal presidente per sciogliere la riserva e in caso di esito positivo gli sottoporrò le proposte per la lista dei ministri"