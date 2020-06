Unico nella storia repubblicana a essere eletto capo dello Stato per due mandati, ha attraversato tutti i momenti più decisivi per l'Italia dalla fine della guerra in poi. Nato a Napoli nel 1925, è stato tra gli esponenti più importanti del Partito comunista italiano, prima nell'ala riformista e poi alla guida di quella "migliorista". Tra gli incarichi ricoperti anche quello di ministro dell'Interno, di presidente della Camera e di europarlamentare

Storico dirigente del Partito comunista italiano, presidente della Camera e ministro degli Interni, e unico a essere eletto per due mandati da presidente della Repubblica. Compie 95 anni Giorgio Napolitano , una delle figure storiche della politica e della sinistra italiana. Una vita spesa prima nel partito e poi nelle istituzioni, attraversando tutti i momenti più importanti e più critici della storia italiana dalla Liberazione al dopoguerra, fino allo scioglimento del Pci, a Tangentopoli e alla Seconda Repubblica. Napolitano è stato parlamentare quasi ininterrottamente dalla II alla XII legislatura, ovvero dal 1953 al 1996, saltando solo la IV. Ha recitato un ruolo importante nella storia del Pci, con due momenti particolarmente significativi: il 1956, quando approva l’invasione sovietica dell’Ungheria, e nel 1968, quando invece condanna quella della Cecoslovacchia. All’interno del Pci è stato prima un riformista, poi capo della corrente cosiddetta dei “miglioristi”. Dagli anni ’90 i ruoli più istituzionali e nel 2006 l’elezione a capo dello Stato, riconfermata, per la prima volta nella storia, nel 2013 ( TUTTI I PRESIDENTI DELLA REPUBBLICA ).

Nel 1945 Napolitano fa il suo passo e dopo essere entrato a contatto con il gruppo di comunisti napoletani, entra ufficialmente nel Pci. Due anni dopo, nel 1947, si laurea in giurisprudenza con una tesi di economia politica dal titolo: “Il mancato sviluppo industriale del Mezzogiorno dopo l'Unità”. Alcuni anni dopo la Liberazione, nel 1953, viene eletto per la prima volta deputato. È l’inizio di una lunga carriera che lo vedrà quasi sempre riconfermato in Parlamento – unica eccezione la IV legislatura - nella circoscrizione di Napoli, fino al 1996. Napolitano diventerà una delle figure più importanti del Pci fino al suo scioglimento e poi del Pds.

Giorgio Napolitano è nato a Napoli il 29 giugno del 1925. Suo papà, Giovanni, era un avvocato e poeta originario di Gallo di Comiziano, un piccolo paese nell’hinterland di Napoli. La madre, Carolina Bobbio, era invece di origini piemontesi. Napolitano trascorre i primi anni di vita a Napoli nei Quartieri Spagnoli. Studia al liceo classico Umberto I di Napoli, a parte l’ultimo anno, che trascorre a Padova dove si era trasferita la famiglia. Si diploma nel 1942 al liceo “Tito Livio”. Napolitano si iscrive poi alla facoltà di giurisprudenza della Federico II di Napoli. Durante quegli anni entra a far parte del Guf (Gruppi universitari fascisti) locali, e collabora con il settimanale IX Maggio dove tiene una rubrica di critica cinematografica e teatrale. Già in questi anni, comunque, insieme alla sua cerchia di amici – molti dei quali erano proprio nel Guf napoletano - comincia a guardare all’antifascismo pur mantenendo ufficialmente la militanza nel fascismo.

Per Napolitano, secondo quanto scrive lui stesso nella sua autobiografia politica “Dal Pci al socialismo europeo”, comincia un travaglio e un percorso di autocritica. Dal 1963 fino al 1966 è segretario della federazione comunista di Napoli, e nello stesso periodo, nel confronto interno dopo la morte di Palmiro Togliatti nel 1964, è uno degli esponenti moderati di maggior peso, parte della corrente del partito più attenta al Partito Socialista Italiano. Napolitano entra nella direzione nazionale del partito. Nel frattempo il percorso di autocritica personale e quello dei cambiamenti all’interno del Pci lo portano a essere l’incaricato di scrivere il comunicato con cui il partito critica l’intervento dell’esercito sovietico per soffocare la Primavera di Praga nel 1968, con la deposizione del governo di Alexander Dubcek.

Napolitano si è sempre definito un allievo di Giorgio Amendola, dirigente del Pci e figlio di Giovanni Amendola, giornalista e deputato ucciso nel 1926 un un pestaggio di un gruppo di fascisti. Napolitano aderisce alla corrente riformista del Pci, che vuole la cosiddetta “via italiana al socialismo”, attraverso graduali riforme e con l’aiuto dei partiti socialisti italiani, ispirandosi ai partiti socialdemocratici europei. L’adesione alla corrente più moderata del Pci non è stata però immediata e lineare. Un episodio su tutti è centrale nella carriera politica di Napolitano: la repressione sovietica in Ungheria nel 1956. In quest’occasione il futuro capo dello Stato si attenne alla linea ufficiale del partito, fedele all’Urss, ed elogiò l’intervento sovietico a Budapest.

Gli anni ‘70

Negli anni ’70 Napolitano continua a condurre l’attività di dialogo con i settori riformisti e in particolar modo con le socialdemocrazie europee, tra le quali soprattutto la Germania Ovest di Willy Brandt con la sua Ostpolitik. Nel 1978 Napolitano è il primo dirigente del Pci a ricevere un visto per recarsi negli Stati Uniti, non nella sua veste politica ma per tenere conferenze e incontri in istituti e università, tra cui anche Harvard. L'invito ufficiale in veste politica arriverà soltanto a fine anni ‘80.

Il “migliorismo”

Negli anni ’80, dopo la morte di Amendola, Napolitano guida la corrente riformista del Pci. La sua corrente viene chiamata quella dei “miglioristi”. È un termine che indica l’idea che sia possibile “migliorare” gradualmente il capitalismo, attraverso una serie di riforme. L’origine è incerta, anche perché per gli avversari di Napolitano dentro e fuori dal Pci ha una certa accezione dispregiativa, che derubrica quella visione a un’azione politica che cerchi di migliorare le condizioni di vita della classe lavoratrice senza però rivoluzionare strutturalmente il capitalismo. In questi anni ’80 si sviluppa un certo scontro interno al Pci, finché nel 1981 Napolitano critica sull’Unità la guida di Enrico Berlinguer (LA SUA STORIA), che aveva affiancato durante l'esperienza della "solidarietà nazionale", con l’accusa di “settarismo” e di “elitismo” a causa delle famose argomentazioni del segretario sulla “questione morale e l’orgogliosa riaffermazione della nostra diversità”. Dall’altra parte Napolitano si deve difendere in questo periodo dalle accuse di troppa vicinanza al Psi, all’epoca guidato da Bettino Craxi, con cui aveva sempre mantenuto aperto il dialogo.