Elena Bonetti, esponente di Italia Viva, è stata riconfermata alla guida del ministero delle Pari Opportunità nel governo Draghi. Con le sue dimissioni, insieme alla collega di partito Teresa Bellanova, ha aperto la crisi che ha posto fine al governo Conte. Mantovana, nata nel 1974, madre di due figli, alla sua prima esperienza come ministro è riuscita a far approvare il Family Act quella che ha definito "l'unica riforma approvata dal governo Conte II" che dal luglio prossimo prevede un assegno unico per tutte le famiglie con figli, in base alle condizioni economiche (TUTTI I MINISTRI DEL GOVERNO DRAGHI).