Vannacci contestato a Firenze per l'apertura della nuova sede di Fn

Giornata di contestazioni e tensioni per Roberto Vannacci a Coverciano. Diversi fiorentini si sono radunati all'inaugurazione della seconda sede cittadina di Futuro nazionale. Un gruppo di 'Firenze Antifascista' ha intonato cori contro il generale, gridandogli "Scemo, scemo". L'eurodeputato ha reagito definendo i manifestanti 'puzzoni'. Più tardi Vannacci ha avviato il suo intervento dicendo "Buongiorno cittadini, buongiorno Firenze, e buongiorno anche a voi puzzoni!'. Le schermaglie verbali erano iniziate anche nell'attesa di Vannacci e i militanti di FnV avevano risposto cantando l'inno di Mameli. Ieri Vannacci aveva detto di non aver previsto in agenda la sua presenza all'inaugurazione di Coverciano, ma di aver modificato gli impegni avendo saputo del presidio degli Antifa. La sezione di FnV si trova in un fondo commerciale in via Novelli e, ha detto Vannacci, "è stato gentilmente concesso da una persona che sostiene il nostro movimento".