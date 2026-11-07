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Vannacci contestato a Firenze per l'apertura della nuova sede di Fn

Politica
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Cori contro l'Eurodeputato e lancio di uova. A fine giornata, un gruppo di manifestanti antifascisti ha tentato di avvicinarsi, venendo respinto dalle cariche di alleggerimento

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Giornata di contestazioni e tensioni per Roberto Vannacci a Coverciano. Diversi fiorentini si sono radunati all'inaugurazione della seconda sede cittadina di Futuro nazionale. Un gruppo di 'Firenze Antifascista' ha intonato cori contro il generale, gridandogli "Scemo, scemo". L'eurodeputato ha reagito definendo i manifestanti 'puzzoni'. Più tardi Vannacci ha avviato il suo intervento dicendo "Buongiorno cittadini, buongiorno Firenze, e buongiorno anche a voi puzzoni!'. Le schermaglie verbali erano iniziate anche nell'attesa di Vannacci e i militanti di FnV avevano risposto cantando l'inno di Mameli. Ieri Vannacci aveva detto di non aver previsto in agenda la sua presenza all'inaugurazione di Coverciano, ma di aver modificato gli impegni avendo saputo del presidio degli Antifa. La sezione di FnV si trova in un fondo commerciale in via Novelli e, ha detto Vannacci, "è stato gentilmente concesso da una persona che sostiene il nostro movimento".

Tensioni e carica della polizia

Quando dai giardini davanti alla sede di Futuro Nazionale a Coverciano un gruppo numeroso di militanti di sinistra ha tentato di avvicinarsi a Vannacci che stava andandosene, gli agenti si sono frapposti a fare da cuscinetto, alzando gli scudi e spintonando indietro i contestatori, che dall'inizio dell'evento politico avevano 'beccato' Vannacci e i suoi militanti a distanza vicina. La carica, molto contenuta, ha ottenuto gli effetti sperati. Vannacci ha lasciato la sede senza subire attacchi fisici, nonostante la distanza ravvicinata, ma insultato ripetutamente mentre raggiungeva l'auto. Alcuni esponenti di Fnv hanno detto di aver subito lancio di uova. Tommaso Villa, coordinatore toscano del partito, ha detto di esser stato colpito da un "uovo che era sodo, per fortuna". Un elicottero dei carabinieri ha sorvolato il quartiere mentre gli AntiFa hanno fatto un corteo nelle strade intorno a via Novelli proseguendo così la loro contestazione all'apertura della seconda sede di Futuro Nazionale a Firenze.

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