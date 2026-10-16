Napoli, tornano i City Talks: presenti Giuli, Abodi e Pichetto Fratin

In programma il 23 e il 24 ottobre, la kermesse organizzata da Spin Factor ospiterà i vertici di istituzioni, imprese e informazione che si confronteranno sulle principali sfide della contemporaneità: dall'intelligenza artificiale alla sicurezza energetica, fino allo sport e alla cultura. Tra gli ospiti, anche il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, quello della Cultura Alessandro Giuli e quello dello Sport Andrea Abodi

È tutto pronto a Napoli per i City Talks. In programma il 23 e il 24 ottobre, la kermesse organizzata da Spin Factor ospiterà i vertici di istituzioni, imprese e informazione che si confronteranno sulle principali sfide della contemporaneità: dall'intelligenza artificiale alla sicurezza energetica, dalla direzione del Paese allo sviluppo dei territori, fino a sport e cultura. Tra gli ospiti, anche il ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, quello della Cultura Alessandro Giuli e quello dello Sport Andrea Abodi.

I City Talks a Napoli

Tema dell'edizione 2026, che troverà spazio nella sede dell’Associazione Costruttori Edili Napoli, è “Le sfide”. Il format ruoterà attorno a una serie di panel impostati sul modello dei talk show televisivi, che vedranno confrontarsi ministri, sottosegretari e parlamentari con il mondo delle imprese, dell’informazione e della cultura. La due giorni sarà caratterizzata da dialoghi funzionali ad analizzare quanto sta ridefinendo il nostro tempo. La kermesse prenderà avvio il 23 ottobre con il primo panel dal titolo “(In)dipendenza energetica” che, coordinato dalla giornalista di Sky Tg24 Lavinia Spingardi, vedrà protagonista il ministro Pichetto Fratin, cui farà seguito un dialogo con Vinicio Vigilante, amministratore delegato di GSE.

Il programma di venerdì 23

Il dibattito proseguirà poi il contributo di esperti e rappresentanti del settore energetico, tra cui Edoardo De Luca, responsabile affari centrali Italia Enel, Angelica De Vito, consigliera diplomatica Onu su migrazioni climatiche, Andrea Porchera, responsabile relazioni ittituzionali Renexia, e Michele Vitiello, segretario generale di WEC Italia. Il programma continuerà poi con il focus “Lavoro in corso” in cui Claudio Durigon sottosegretario di Stato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sarà intervistato da Davide Desario. Seguirà un confronto sulle dinamiche di rilancio del territorio campano e della città di Napoli con i contributi di Gabriella Buontempo, presidente Centro sperimentale di cinematografia, Armando Cesaro, presidente Consorzio Asi Napoli, Carlo Puca, assessore alla Partecipazione Attiva e all’Immagine della città di Napoli, Enzo Maraio, assessore al Turismo e alla Transizione Digitale della Regione Campania, Gennaro Sangiuliano, consigliere regionale della Campania, moderati da Francesco Piccinini.

A chiudere sarà Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, intervistato dal vice direttore di Sky Tg24 Michele Cagiano De Azevedo.

Gli altri incontri

La sessione pomeridiana, coordinata da Maria Antonietta Spadorcia, si aprirà poi con l’intervento del presidente di Leonardo, Francesco Macrì, intervistato da Roberto Iotti. A seguire, sui temi della geopolitica, difesa e sicurezza, si confronteranno i deputati Piero De Luca (Pd), Luigi Marattin (Pld), e Marta Schifone (FdI).

È previsto il contributo di Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute, che farà un punto, tra le altre cose, sull’America’s Cup che vede protagonista proprio la città di Napoli. Sarà poi la volta del mondo produttivo, con un confronto tra Valerio D’Angelo, ad di Fiven, Davide Ferraro, ad di WinTime SpA, Antonio Savarese, presidente ACEN, e Paolo Scudieri, presidente Gruppo Adler, moderati da Boris Mantova.

Non mancheranno poi le celebrazioni dei cento anni del Napoli calcio, con gli interventi dello scrittore Alessandro Iovino, e dei giornalisti Massimo Giletti e Stefano Zurlo. Infine, il confronto sull’attualità politica e partitica, con i deputati Marco Furfaro (Pd) e Ylenja Lucaselli (Fdi) e sullo stato dell’informazione e delle fake news, con Italo Bocchino ed Emiliano Fittipaldi.

Il programma di sabato 24

La giornata conclusiva inizierà poi con le considerazioni sullo sport tracciate dal ministro Abodi, cui seguirà l’intervento di Alessio Butti, sottosegretario all’Innovazione. Le connessioni sociali e le relazioni istituzionali nell'era digitale saranno esplorate invece nel confronto tra Giorgia D’Errico, direttrice relazioni istituzionali di Save the Children, Giovannantonio Macchiarola, direttore relazioni istituzionali e comunicazione di Terna, Angelo Mazzetti, direttore relazioni istituzionali di Meta per Italia, Grecia, Cipro e Malta, e Claudio Velardi.

Il momento conclusivo della manifestazione vedrà protagonista il ministro Giuli che dialogherà con Davide Desario sul valore e sul futuro del patrimonio culturale italiano. Nel corso della due giorni saranno presentati in esclusiva i dati ottenuti attraverso Human, l’esclusiva piattaforma di social listening AI-driven di proprietà di Spin Factor, sui temi oggetto dei panel.