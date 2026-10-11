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Politica

Dopo la legge elettorale, la corsa al voto

Andrea Bonini
©Getty

Il governo regge alla prova del voto segreto e porta a casa la legge elettorale per evitare il “pareggio” alle prossime elezioni. Ora nei palazzi la domanda è una sola: quando si andrà a votare? Se la premier continua a parlare di fine legislatura, le parole dei suoi uomini aprono ad elezioni nella tarda primavera, convinti che le resistenze di Lega e FI potranno essere superate. Si evoca il mese di giugno per evitare campagne elettorali sulle spiagge 

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