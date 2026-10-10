"Dispiace sinceramente leggere le dichiarazioni dell'amico Alessandro Sorte su possibili corse in solitaria a Milano o rievocazioni del passato che rischiano solo di fare il gioco della sinistra. Per la Lega il valore dell'unità del centrodestra non è negoziabile: la nostra coalizione vince, convince e governa bene quando si presenta compatta, determinata e con un progetto chiaro e condiviso per la città". Lo dichiara in una nota Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega a Milano e consigliere comunale, replicando al coordinatore lombardo di Forza Italia, Alessandro Sorte che aveva detto: "Se dovessimo fare le primarie a Milano, è chiaro che a quel punto si fanno dappertutto. Non può essere un metodo a macchia di leopardo. Detto questo, se non si dovesse trovare la quadra e la Lega volesse correre da sola, si andrebbe un po' a rifare il vecchio Polo della libertà che nel primo governo Albertini a Milano vinse anche senza la Lega. Non sarebbe una tragedia".

Le parole di Salvini

Tutto era nato dalle parole del segretario della Lega Matteo Salvini che, sul candidato sindaco di Milano, aveva proposto: "Se non si decide al tavolo, e ci può stare, facciamolo decidere ai milanesi. Ascoltiamo i milanesi in tutti i quartieri fra un mese. Il secondo weekend di novembre facciamo le primarie". Salvini aveva aggiunto: "La sinistra si sta scannando e le farà a febbraio. Noi siamo più bravi e più veloci e le vogliamo fare prima, se non c'è una soluzione entro ottobre". Il segretario della Lega aveva anche ribadito: "Silvia Sardone sarebbe il miglior sindaco e la partita è aperta. Se non riusciamo a metterci d'accordo noi - ha ribadito - facciamo decidere i cittadini. Andiamo nei quartieri ciascuno con le sue proposte, Sardone, Perego e Lupi, e chi verrà premiato dai milanesi sarà il candidato: più democratico di così è difficile".