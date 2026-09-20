Il leader del M5S Giuseppe Conte ha tenuto il suo discorso di chiusura di Nova 2026, la kermesse del Movimento 5 Stelle a Milano, dedicata alla costruzione partecipata del programma da proporre agli alleati di centrosinistra. "È il momento di una politica radicalmente e autenticamente progressista”, ha detto Conte. "Avete chiuso la porta in faccia alla rassegnazione. Non vi rassegnate al fatto che le decisioni vengano prese nelle segrete stanze", ha aggiunto.

Conte: “È tempo di scelte risolutive”

"Siate consapevoli delle sfide cruciali che sta vivendo il nostro tempo. Siamo sull'orlo del precipizio, l'ordine internazionale si è sfilacciato”, ha proseguito Conte. "Dobbiamo dire che non ci stiamo. Diffidate da chi vi vuole indifferenti e dice 'state a casa, astenetevi, tanto è tutto uguale'. No. Non siamo tutti uguali e questo è il tempo delle sfide decisive. Delle scelte risolutive”.

Conte: “Chi non ama l'Italia è Palazzo Chigi”

La premier Giorgia Meloni "ha detto una cosa: 'occhio a chi nel mondo non ama l'Italia'. Vi do una notizia, chi non ama l'Italia è Palazzo Chigi”, ha proseguito dal palco il leader del Movimento Cinque Stelle nel suo discorso di chiusura di Nova 2026. "Noi sappiamo che cosa c'è dall'altra parte dopo 4 anni di governo, hanno avuto la possibilità di dimostrare dove stanno andando e dove vogliono portarci e diciamolo: c'è chi vuole più democrazia a parole, ma di fatto vuole il premierato per consegnare il potere nelle mani di una persona". Secondo Conte, "c'è chi dice di ispirarsi a Borsellino, di volere una giustizia equa, invece vuole la magistratura sotto il tacco della politica". E ancora il leader M5S sostiene che nel governo attuale ci sia "chi vuole norme per avvisare delinquenti e spacciatori prima dell'arresto. C'è chi ha detto e continua a dire, che vuole portare la meritocrazia e ha messo amichetti ai vertici dello Stato anche privi di competenze". Infine, ha concluso Conte, "di là sappiamo chi c'è, perché ora l'Italia è complice silente del genocidio a Gaza”.

Conte: “Una volta al governo faremo tabula rasa per realizzare progetto progressista”

Il governo Meloni "ha distrutto la finanza etica. Decenni per orientare sistemi finanziari e banche verso investimenti virtuosi, ma hanno cancellato tutto, esiste solo riarmo e chi sta facendo affari in quel settore. Oggi siamo costretti a essere radicali, non c'è possibilità di compromesso”, ha detto Conte che promette: "Quando andremo al governo come prima cosa iniziamo a dire cosa c'è da cancellare. Dopo questa tabula rasa realizzeremo il progetto progressista. No al riarmo, no ad accordi militari e commerciali con Israele, restaurazione del reato di abuso d'ufficio, no alla norma salva politici dalla Corte dei Conti; cancellare le norme che limitano gli strumenti investigativi e le intercettazioni. Cancelleremo anche le leggi bavaglio”.