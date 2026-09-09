Emma Bonino in condizioni stabili, domani lascia la terapia intensiva

Restano "stabili ma delicate" le condizioni di Emma Bonino, ancora ricoverata all'ospedale Santo Spirito di Roma. "A seguito del consulto tra il medico curante dott. Claudio Santini e i medici del Santo Spirito, è stato deciso che domani Bonino uscirà dalla terapia intensiva per essere trasferita in una struttura privata" si legge nel bollettino medico di aggiornamento delle condizioni dell'esponente di +Europa, ricoverata al Santo Spirito di Roma lo scorso lunedì per difficoltà respiratorie.

Il ricovero lunedì per una crisi respiratoria

Emma Bonino, 78 anni, era stata condotta in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale romano lunedì pomeriggio per una crisi respiratoria. Intorno alle 20 la decisione dei sanitari di trasferirla in Terapia intensiva per monitorarne i parametri. Bonino era stata ricoverata nello stesso ospedale, sempre in terapia intensiva, già nel novembre del 2025. Successivamente trasferita alla Stroke Unit del San Filippo Neri, era stata dimessa dopo circa una settimana. I medici avevano escluso una recidiva del tumore al polmone che le era stato diagnosticato nel 2015.