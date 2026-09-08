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Agenti aggrediti, Meloni posta video: "Fermato è già libero, credibilità Stato indebolita"

Politica

La premier è intervenuta sul caso di due agenti aggrediti a Roma pubblicando sui social il video dell'attacco di un uomo poi accusato di aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni. Dopo che il suo arresto è stato convalidato dal giudice, l'aggressore è tornato libero poco dopo

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La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è intervenuta sul caso di un uomo che, dopo aver aggredito e ferito due agenti della polizia durante un arresto a Roma, è tornato libero poche ore dopo. La premier ha pubblicato sui social il video dell'aggressione e ha criticato una decisione che, a suo giudizio, rischia di indebolire la credibilità dello Stato. "Queste immagini mostrano due agenti aggrediti e feriti mentre stanno facendo il proprio dovere, durante l'arresto di un individuo", ha scritto Meloni. "L'uomo, accusato di aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni, viene portato davanti al giudice: l'arresto viene convalidato, ma lui torna comunque libero poche ore dopo. Episodi, sempre più numerosi, di decisioni che vanificano il lavoro di chi ogni giorno opera per garantire la sicurezza dei cittadini, spesso mettendo a rischio la propria incolumità", ha continuato la premier.

"Il Governo - ha aggiunto Meloni - continuerà a rafforzare tutele e strumenti per le Forze dell'Ordine. Ma quando, dopo comportamenti di questa gravità e dopo un'aggressione a chi rappresenta lo Stato, si torna liberi nel giro di poche ore, non è soltanto difficile da comprendere. È francamente inaccettabile, perché indebolisce la credibilità dello Stato nel suo complesso".

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