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Politica

Cosa dicono quattro anni di conversazioni online sul Governo Meloni?

Beatrice Subissi

©Getty

Oltre 4 miliardi di interazioni e 1,25 milioni di post focalizzati sull’attività della maggioranza analizzati da Spin Factor tramite la piattaforma Human ne tracciano il bilancio in rete. Tra tenuta della coalizione e timori per l’inflazione, la ricerca analizza i punti di forza e le fragilità dell’esecutivo più longevo della storia della Repubblica. “Il risultato principale del Governo Meloni è la stabilità”, afferma Tiberio Brunetti, fondatore di Spin Factor

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