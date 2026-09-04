Cosa dicono quattro anni di conversazioni online sul Governo Meloni?

Oltre 4 miliardi di interazioni e 1,25 milioni di post focalizzati sull’attività della maggioranza analizzati da Spin Factor tramite la piattaforma Human ne tracciano il bilancio in rete. Tra tenuta della coalizione e timori per l’inflazione, la ricerca analizza i punti di forza e le fragilità dell’esecutivo più longevo della storia della Repubblica. “Il risultato principale del Governo Meloni è la stabilità”, afferma Tiberio Brunetti, fondatore di Spin Factor