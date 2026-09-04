Dal giuramento al record, i 4 anni del governo Meloni

Le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, il tema immigrazione dagli hub in Albania alla crisi di Ceuta e ancora i decreti sulla sicurezza. Quelli con Giorgia Meloni alla guida del governo sono stati anni densi, segnati anche da rapporti internazionali turbolenti come con il premier francese Macron o con il presidente statunitense Trump. Non sono mancate nemmeno alcune fratture interne che, tuttavia, non hanno impedito alla premier di arrivare alla fine del quadriennio