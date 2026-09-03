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Clima e transizione, nell'Ue impreparata si guarda al bilancio

Luciana Grosso

Ispi
Teresa Ribera, commissaria europea per la concorrenza e vicepresidente esecutiva della Commissione europea per una transizione giusta, pulita e competitiva (Foto Getty)

Mentre un'estate torrida volge al termine con la forte probabilità che la prossima sarà ancora peggiore, a Bruxelles si cerca di porre rimedio e rilanciare sulla lotta al cambiamento climatico. Nonostante le divisioni e le resistenze interne

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